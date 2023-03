Die Feuerwehr, die Nationalpolizei und die Ortspolizei von Manacor kämpfen seit Donnerstagnachmittag (9.3.) mit einem Großbrand, der in einem Möbelhaus am Eingang der Stadt auf Mallorca ausgebrochen ist. Das Geschäft wurde schnell evakuiert und es gibt keine Hinweise auf Verletzte, obwohl das Feuer große Ausmaße angenommen und die von überall in der Stadt sichtbare, dicke schwarze Rauchsäule große Beunruhigung ausgelöst hat.