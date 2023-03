Klage von Mutter abgewiesen: Corona-Maßnahmen in Schulen auf Mallorca waren rechtens

Der Oberste Gerichtshof der Balearen hat die Corona-Maßnahmen in den Schulen auf Mallorca während der Pandemie für rechtens erklärt. Geklagt hatte die Mutter einer Schülerin, die auf eine öffentliche Schule in Palma geht.

Die Jugendliche hatte einige Tage lang nicht am Unterricht teilnehmen können, da sie als enge Kontaktperson einer an Covid erkrankten Mitschülerin galt. Der Schuldirektor hatte die Familie persönlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Jugendliche die Quarantäne einzuhalten hatte. Eine Rolle könnte dabei auch gespielt haben, dass die Schülerin nicht geimpft war.

Schule folgte Anweisung des Gesundheitsministeriums

Damit folgte die Schule der damals geltenden Anweisung des balearischen Gesundheitsministeriums, dass alle Schüler, die in Kontakt mit einer infizierten Person waren, für einen bestimmten Zeitraum zu Hause bleiben mussten – unabhängig davon, ob sie Symptome hatten oder selbst infiziert waren.

Die Mutter erklärte sich mit dieser Maßnahme nicht einverstanden und brachte die Tochter trotzdem zur Schule. Die Schulleitung verweigerte ihr aber den Eintritt. Daraufhin erstattete die Mutter Anzeige. Ihrem Kind seien mehrere in der Verfassung garantierte Grundrechte verweigert worden, unter anderem das Recht auf Bildung. Der Umstand, dass eine Quarantäne auferlegt wurde, wertete die Mutter als Angriff auf die Würde des Menschen. Des Weiteren sah die Erziehungsberechtigte Anzeichen dafür, dass ihre Tochter schlechter behandelt wurde als andere Schüler, weil sie nicht geimpft war.

Gericht kritisiert Verhalten der Eltern

Das Gericht wies all diese Argumente ab und kritisierte das Verhalten der Eltern. Die Mutter habe die Protokolle zur Bekämpfung der Pandemie gekannt und trotzdem das Kind zur Schule geschickt. Das Gericht erklärte in dem Urteil, dass die Gesundheit in jener Zeit oberste Priorität hatte. /pss