Die Nationalpolizei hat in Manacor auf Mallorca am Freitag (10.3.) zwei Männer im Alter von 73 und 72 Jahren festgenommen. Die Senioren sollen mindestens dreimal Autos aufgeknackt haben, um das Innere des Wagens auszurauben. Dafür waren sie in Gebieten an der Küste unterwegs, in der viele Urlauber ihre Autos parken, wie zum Beispiel die Cala Varqués und Porto Cristo. Sie gingen dabei laut Polizei eher grob vor, indem sie ein Fenster kaputtschlugen.