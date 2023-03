Bei diesem Wetter lässt es sich auf Mallorca gut aushalten: Mit überwiegend Sonnenschein und Höchsttemperaturen über 20 Grad startet die Insel in die neue Woche und gleichzeitig in den Frühling. Nach den Warnstufen wegen Regen und Unwetter am Sonntag - Warnstufe Gelb im Süden von Mallorca zwischen 12 und 17 Uhr - bleibt es laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet in den folgenden Tagen erstmal weitgehend trocken.

Für Montag (20.3.) ist ein Sonne-Wolken-Mix prognostiziert, örtlich leichter Regen wird nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sind stabil bei Höchstwerten von 20 Grad in Palma de Mallorca. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 Grad in Lluc im Tramuntana-Gebirge und 11 Grad in Felanitx im Südosten von Mallorca. Der Wind weht im Allgemeinen schwach.

Häufiger sehen lässt sich die Sonne laut der Vorhersage am Dienstag, vor allem in der zweiten Tageshälfte. Am Morgen ist örtlich Frühnebel möglich, der Wind weht schwach. Die Höchstwerte steigen leicht auf bis zu 22 Grad in Sa Pobla in der Inselmitte. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen sind praktisch unverändert, der Wind weht weiterhin schwach.

Ähnlich geht es am Mittwoch weiter. Meist scheint die Sonne, zwischendurch gibt es Wolken und auch wieder Frühnebel. Die Temperaturen steigen leicht, erreicht werden bis zu 23 Grad in Sa Pobla. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen, am Nachmittag voraussichtlich etwas stärker.

Sa Pobla liegt vorne

Gar bis zu 26 Grad in Sa Pobla sind für Donnerstag vorhergesagt, auch andernorts auf Mallorca wird im Laufe des Tages überall die 20-Grad-Marke geknackt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 Grad in Lluc und 11 Grad in Palma de Mallorca. Und am Freitag könnte Sa Pobla dann sogar schon die 30-Grad-Marke knacken, wenn der spanische Wetterdienst mit seiner Prognose recht behält. Demnach werden zum Wochenende überall auf Mallorca Spitzenwerte von mehr als 24 Grad erwartet.

Wassertemperaturen

Wer angesichts der steigenden Temperaturen bereits anbaden will, muss sich an den Stränden von Mallorca auf folgende Wassertemperaturen einstellen: Playa de Palma 14 bis 16 Grad, Port d'Alcúdia 15 bis 16 Grad, Playa de Muro 14 bis 16 Grad.