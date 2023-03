Ein Kurzurlaub auf Mallorca ist bei dem derzeitigen Wetter keine schlechte Idee. Während es in Deutschland kalt, grau und nass ist, zeigt sich der Frühling auf der Insel von seiner besten Seite. In den kommenden Tagen sind bis zu 26 Grad drin. Bei reichlich Sonnenschein dürfte es langsam voll an den Stränden werden.

Am Mittwoch (22.3.) wird nur an wenigen Orten die 20-Grad-Marke geknackt, darunter Inca, Manacor, Sóller und Sa Pobla. Besonders im Süden bleibt es bei 17 Grad kühler. Im Südwesten um Andratx sowie Norden um Pollença tauchen einige Wolken auf. Auf der restlichen Insel scheint die Sonne beinahe durchgehend. Der Wind weht schwach, gen Abend an der Küste etwas flotter. Um 19.04 Uhr geht derzeit die Sonne unter.

Und um 6.46 Uhr geht sie wieder auf. Nach einer milden Nacht mit Tiefstwerten von 8 Grad in der Inselmitte werden es am Donnerstag bis zu 24 Grad im Norden Mallorcas. Im Osten und Süden bleiben die Temperaturen knapp unter der 20-Grad-Marke. Der Morgen startet neblig, tagsüber ziehen wenige Wolken am Inselhimmel entlang.

26 Grad am Freitag auf Mallorca

Am Freitag wird die Spitze des Frühlingshochs erreicht. Im Norden Mallorcas sind 26 Grad möglich. Die niedrigsten Höchsttemperaturen liegen in Andratx und Santanyí bei 21 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung. An der Playa de Palma soll die Wassertemperatur laut dem spanischen Wetterdienst Aemet 17 Grad betragen, an der Playa de Muro 14 Grad. Frostbeulen stecken höchstens den großen Zeh mal ins Wasser.

Am Wochenende wird es bei 24 Grad etwas kühler, es bleibt aber schön. Am Samstagvormittag strahlt die Sonne kräftig, am Nachmittag tauchen ein paar Wolken auf. Am Sonntag ist es andersrum.

Für die neue Woche prognostiziert Aemet einen Temperatursturz. Laut den aktuellen Daten sinken die Werte auf bis zu 14 Grad Höchsttemperatur in Cala Ratjada am Dienstag. /rp