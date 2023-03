Der Temperaturunterschied zwischen Deutschland und Mallorca wird in der kommenden Woche besonders krass. Während Berlin bei einstelligen Temperaturen bibbert, schwitzt die Insel bei bis zu 32 Grad. Es wirkt fast, als wenn der Winter direkt in den Sommer übergeht.

Bereits am Wochenende trieben die für die Jahreszeit hohen Temperaturen von bis zu 25 Grad viele Leute an die Strände. In der neuen Woche kommt der nächste Hitzeschub. In der Nacht auf Montag (27.3.) bleibt es mild. Nur vereinzelt sinken die Temperaturen unter die 10-Grad-Marke, in den meisten Orten liegen die Tiefstwerte zwischen 11 und 13 Grad.

Der vom spanischen Wetterdienst Aemet vor ein paar Tagen angekündigte Temperatursturz fällt weniger stark aus. Am Montag werden es "nur" 21 Grad in der Inselmitte, an den Küsten werden es 17 bis 18 Grad. Die Woche startet sonnig. Am Morgen weht ein flotter Wind aus nördlicher Richtung, der schnell abflaut. Im Tagesverlauf ziehen von Osten graue Wolken über die Insel. Regen schließt Aemet aber aus.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Nacht auf Dienstag wird bei 6 Grad spürbar kühler, tagsüber steigen die Temperaturen leicht auf 23 Grad. Sonne und wenige Wolken wechseln sich ab. Der Trend setzt sich am Mittwoch fort. Dann scheint die Sonne pausenlos, die Temperaturen erreichen bereits Werte von 25 Grad.

Am Freitag wird es heiß auf Mallorca

Am Donnerstag werden es 28 Grad und am Freitag stellt der Wettergott den Föhn an. Dann sollen es 32 Grad in Sa Pobla werden. Auch Inca und Pollença sollen nach derzeitiger Prognose die 30-Grad-Marke knacken. Am sonnigen Wetter ändert sich nichts. Am Wochenende sinken wahrscheinlich die Temperaturen.

Die Wassertemperaturen steigen nicht so schnell. Derzeit sind es 16 Grad an der Playa de Palma. Bei einer Lufttemperatur von 32 Grad ist das aber eine willkommene Erfrischung. /rp