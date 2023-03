Am Donnerstagabend (30.3.) ist ein 51-jähriger Österreicher bei einem Sturz an der Playa de Palma schwer verletzt worden. Wie die Nationalpolizei gegenüber der MZ bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr in einem Hotel.

Der Mallorca-Urlauber wurde von anderen Hotelgästen dabei beobachtet, wie er in Unterwäsche durch das Gästehaus torkelte. Zudem soll er die Karte für sein Zimmer verloren haben. Sturz aus sieben Metern Später gelang es dem Mann, sein Zimmer im dritten Stock zu betreten. Aus noch ungeklärtem Grund stürzte er kurz darauf vom Balkon. Er fiel rund sieben Meter tief. Der Mann wurde beim Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus Son Espases. Die Polizei ermittelt die Ursache für das Unglück. /pss