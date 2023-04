Am Samstag (1.4.) ist ein österreichischer Urlauber im Landeskrankenhaus Son Espases auf Mallorca gestorben. Der 51-Jährige war am Donnerstagabend (30.3.) an der Playa de Palma von einem Hotelbalkon gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Wie die Nationalpolizei gegenüber der MZ bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr in einem Hotel.

Der Mann befand sich in seinem Hotelzimmer im dritten Stock und fiel rund sieben Meter tief. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus Son Espases. Die Nationalpolizei ermittelt die Ursache für das Unglück. Sie schließt allerdings Fremdeinwirkung aus. Hier finden Sie Hilfe bei Selbstmordgedanken Seit über 30 Jahren gibt es auf den Balearen das Telefon der Hoffnung, das „Teléfono de la esperanza". Auf dem spanischen Festland wurde es vor 46 Jahren eingeführt. Mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, die zuvor psychologisch geschult werden, sitzen in einem Büro nahe des Parc de ses Estacions in Palma de Mallorca, hören zu oder spenden Trost. Wer Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das „Teléfono de la esperanza" wenden. Wer kein Spanisch spricht, kann die Telefonseelsorge in Deutschland kontaktieren. (0800/111 0 111 und 0800/111 0 222). Telefonisch funktioniert das von Mallorca aus nicht. Unter www.telefonseelsorge.de gibt es aber eine Online-Beratung. /mwp/pss