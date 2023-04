Zu den Ostertraditionen der Insel gehören neben den Prozessionen auch die Inszenierungen der Leidensgeschichte Christi. Im Mittelpunkt steht dabei am Freitag die Kreuzabnahme, auf Katalanisch "Davallament" genannt. Besonders eindrucksvoll inszeniert wird sie in Pollença, Felanitx und Sineu.

In Pollença die Treppen des Kalvarienbergs hinab

In Pollença wird eine Christusfigur beim „Davallament de la Creu“ in der Nacht von Karfreitag die 365 Treppen des Kalvarienberges hinuntergetragen – und somit noch einmal symbolisch vom Kreuz abgenommen. Die Prozession entlang der von Zypressen gesäumten Treppe findet in absoluter Stille statt, meist bei Mondschein und nur von Fackeln beleuchtet.

In diesem Jahr nehmen erstmals auch Frauen in Gewändern teil – eine Änderung der vom Bistum für die Bruderschaften erlassenen Vorschriften macht es möglich. Schon seit Jahren war der Plan, dass auch Frauen an den Prozessionen, die die besonderen Kreuzabnahmen begleiten, teilnehmen können. Los geht es um 21 Uhr.

In Felanitx spielen 100 Laiendarsteller die Kreuzabnahme nach

Mit noch größerem Aufwand wird die Kreuzabnahme in Felanitx nachgespielt. Drei Jahre lang war das "Davallament" dort wegen Corona ausgefallen, nun kann es am Karfreitag um 21 Uhr auf den Stufen der Kirche Sant Miquel wieder stattfinden. Auch hier wird es in diesem Jahr weiblicher: Erstmals leitet eine Frau die rund 100 Darsteller an. Die Ehre hat die aus Felanitx stammende Schauspielerin und Musiklehrerin Marta Obrador.

In einem Interview mit dem „Setmanari Felanitx“ gestand Obrado, dass sie zunächst über das Angebot geschockt war - so einen Respekt habe sie vor dieser Aufgabe. Auch das Bühnenbild, das mit allerlei Sound- und Lichteffekten ergänzt wird, wurde erneuert. Die Darsteller sind allesamt Bewohner von Felanitx, zwischen zweijährigen Kleinkindern und 70-jährigen Senioren ist bei der 46. Ausgabe des "Davallament" alles dabei.

In Sineu wird die Prozession von Reitern angeführt

Auch Sineu ist auf der Insel bekannt dafür, dass die Osterfeiertage in dem Ort besonders groß und festlich gefeiert werden. Am Karfreitag um 19 Uhr beginnt das „Davallament de Jesús“ im Kalvarien-Viertel. Um 22.30 Uhr führen dann Reiter eine feierliche Prozession an, eine der ältesten der Insel.