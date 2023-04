Prozessionen auf Mallorca: Alle Fragen und Antworten zu der Tradition an Ostern

Bereits neun Mal sind die Büßer durch die Straßen von Palma gezogen. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten steht aber noch aus: Am Gründonnerstag (6.4.) sind alle 33 Bruderschaften der Stadt gemeinsam unterwegs. Die Route führt in diesem Jahr durch das westlich vom Borne gelegene Canavall-Viertel. Zu Karfreitag (7.4.) findet in Palma unter dem Namen Sant Enterrament dann der letzte Umzug statt.

Wann sollte ich da sein?

Wer ganz vorne dabei sein will, sollte sich spätestens um 18 Uhr einen Platz sichern.

Gibt es auch Sitzplätze?

Tickets für nummerierte Stühle bei der Gründonnerstagsprozession gibt es, solange der Vorrat reicht, für 8 Euro bei „La Filadora“ (C/. Foners, 21) oder in der Bar España Can Vinagre (C/. Oms, 31).

Wo stelle ich mich hin?

Voll wird es überall. Besonders beliebt sind der Ausgang der Kirche und der Anfang des Carrer Oms. Dort sieht man am besten den Auszug der Bruderschaften aus der Kirche. Mehr Platz bieten Rambla und Borne.

Wie lange dauert die Prozession?

Weil Tausende Büßer mitlaufen, kann der Zug am Gründonnerstag schon mal fünf bis sechs Stunden dauern.

Auf welche Details sollte ich achten?

Jede Bruderschaft hat ihre eigene Tracht. Zu den meisten gehört eine Musikkapelle. Die costaleros tragen oder schieben die mit Blumen und Kerzen geschmückten Wagen, auf denen sich Heiligenstandbilder ( pasos) befinden. Der llamador weist sie per Klöppelschlag darauf hin, wann sie den paso auf- oder abzusetzen haben. Die Büßer heißen nazarenos oder penitentes. Mit speziellen Schabern laufen Kinder zwischen den Reihen hin und her und sorgen dafür, dass nicht zu viel Kerzenwachs auf die Straße tropft. Die spitz zulaufenden Kapuzen und die Gesichtstücher helfen den Büßern, unerkannt zu bleiben. Manche von ihnen verteilen an die Kinder Zuckerkugeln, die sogenannten confits.

Seit wann gibt es die Bruderschaften?

Bis auf die des Crist de la Sang wurden alle erst ab dem 20. Jahrhundert gegründet. Die jüngsten erst 2003 und 2008. Das Datum bestimmt den Platz in der Prozession. Die jüngsten Bruderschaften schreiten voran.

Was ist der Crist de la Sang?

Die Gründonnerstagsprozession wird schon seit 1564 von der Christusfigur Crist de la Sang beschlossen. Das Original musste vor einigen Jahren rekonstruiert werden: Ein Mann hatte die Figur vom Sockel gestoßen.

Auch hier gibt es Prozessionen

In Inca ist Start- und Endpunkt des Umzugs am Gründonnerstag um 19 Uhr die Kirche Santa Maria la Major. Dort startet und endet auch der Umzug am Karfreitag um 20 Uhr. Am Ostersonntag um 11 Uhr startet ein Teil der Prozession in Santa Maria la Major, ein Teil in der Kirche Sant Domingo. Nach einem Treffen im Carrer de Jaume Armengol endet der Umzug auf der Plaça de Santa Maria la Major.

In Manacor ist am Gründonnerstag um 21.30 Uhr die Kirche Mare de Déu dels Dolors Start- und Endpunkt. Dort startet und endet auch der Umzug am Karfreitag um 21.30 Uhr. Am Ostersonntag um 11 Uhr startet ein Teil der Prozession in Mare de Déu dels Dolors, ein anderer in der Kirche des Klosters Sant Vicenç Ferrer. Nach einem Treffen auf der Plaça de sa Bassa endet der Umzug in Mare de Déu dels Dolors. In Porto Cristo findet am Ostersonntag eine Prozession um die Plaça de la Església statt.

Pollença, Llucmajor, Sineu

In Pollença startet die Prozession am Gründonnerstag um 21 Uhr im Carrer d’Antoni Maura und endet auf der Plaça Major. Am Karfreitag startet der Umzug um 21 Uhr in El Calvari. Die Prozession am Ostersonntag um 11.30 Uhr startet und endet im Carrer d’Antoni Maura.

In Llucmajor starten sowohl die Prozession am Gründonnerstag als auch die am Karfreitag um 20 Uhr in der Kirche des Ortes. Am Ostersonntag beginnt ein Umzug um 9 Uhr am Kloster, ein weiterer zur selben Zeit im Gemeindehaus Mare de Déu. Beide treffen dann am Rathaus aufeinander.

In Sineu startet der Gründonnerstagsumzug um 22.30 Uhr im Carrer de l’Hospital und endet im Carrer Sa Plaça. Die Prozession am Karfreitag beginnt ebenfalls um 22.30 Uhr, wo ist aus dem Programm (FB: Setmana Santa a Sineu) nicht ersichtlich. Am Ostersonntag startet um 11.30 Uhr ein Umzug im Carrer de l’Hospital, ein anderer in der Kirche Santa Maria de Sineu. Nach einem Treffen an der Plaça del Mercat endet der Umzug im Carrer Sa Plaça.

Programme außerhalb Palmas: hier