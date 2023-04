Ostern steht vor der Tür und Mallorca erwartet prächtigstes Frühlingswetter. Egal, ob sie leckere Teigtaschen verputzen wollen, Eier im Freien suchen wollen, sich die eindrucksvollen Prozessionen anschauen oder sich auf den Weg zum Gottesdienst machen – sie können auf gutes Wetter zählen.

Am Freitag (7.4.) geht die Sonne um 7.23 Uhr auf. Von da an erwartet der spanische Wetterdienst Aemet einen wolkenfreien Himmel. Das Thermometer klettert in Sa Pobla auf bis zu 22 Grad, in Inca und Santa Maria del Camí werden 21 Grad erwartet. Ein wenig kühler ist es in der Gegend um Cala Millor, wo maximal 18 Grad drin sind. Der Wind weht leicht aus wechselnden Richtungen.

So wird das Wetter am Samstag

In der Nacht auf Samstag wird es allerdings ziemlich frisch. Fünf Grad sind in Inca, aber auch in Porreres zu erwarten. Leicht wärmer ist es vor allem im Süden der Insel mit Tiefstwerten von 8 Grad in Llucmajor und Andratx.

Dafür geht es im Laufe des Tages wieder nach oben. Bei strahlendem Sonnenschein, der nur unwesentlich von wenigen hohen Wolken getrübt wird, klettert das Thermometer auf bis zu 23 Grad in Sa Pobla und 21 Grad in der Inselhauptstadt Palma. An der Ostküste von Santanyí bis Cala Ratjada bleibt es bei Spitzenwerten um die 19 Grad erneut etwas kühler als im Rest der Insel. In der Nacht geht das Thermometer örtlich nochmal herunter. In der Inselmitte könnten es nur 4 Grad werden.

So wird das Wetter am Sonntag und Montag

Der Sonntag wirkt, sowohl was den Sonnenschein angeht, als auch bei den Temperaturen wie eine Kopie des Vortags. Dafür wird es am Montag nochmal ein wenig wärmer. In der Inselmitte und im Norden können es bis zu 24 Grad werden. Auch die Ostküste wärmt sich langsam auf und knackt wenigstens die 20 Grad-Marke.

Und die Wassertemperaturen? An der Playa de Palma, in Cala Ratjada und am Es Trenc werden für Samstag 17 Grad erwartet. Das reicht vielleicht für einen kurzen Sprung ins Meer. /pss