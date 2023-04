Der Osterhase hat auf Mallorca in diesem Jahr Glück, dass er seine Eier nicht in matschigem Geläuf verstecken muss. Und die Kinder haben das Vergnügen, bei Sonne und angenehmen Temperaturen suchen zu dürfen. Das Wetter am Ostersonntag (9.4.) könnte kaum schöner sein. Die Sonne knallt vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang um 20.20 Uhr vom Himmel. Wolken gibt es wenn überhaupt nur sehr vereinzelt zu sehen, und das am ehesten am Vormittag in der Inselmitte.

Und es wird mild, aber nicht heiß auf der Insel. Die Temperaturen klettern gegen 14 Uhr auf bis zu 24 Grad in Sa Pobla, 23 Grad in Inca und 21 Grad in Pollença, Santa Maria, Sóller und Sineu. In den anderen Orten auf Mallorca bleibt es bei Werten rund um die 20-Grad-Marke oder leicht darunter. Santanyí, Andratx und Cala Ratjada schaffen wohl nur 18 Grad.

Die Sonne hört gar nicht mehr auf zu scheinen

In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 bis 10 Grad, wobei es im Süden der Insel tendenziell milder bleibt. Der Ostermontag bringt ebenfalls viel Sonne, nur im Nordosten rund um Artà kann die ein oder andere penetrantere Wolke aufkreuzen. Es bleibt aber trocken und die Temperaturen klettern ähnlich wie am Vortag auf Werte zwischen 19 und 23 Grad.

Nach einer Nacht, in der das Thermometer auf 7 Grad in Llucmajor, Santanyí, Santa Maria und Sa Pobla und 10 Grad in Palma sinkt, wird es am Dienstag noch einmal spürbar wärmer. Vor allem auf der Achse Palma - Alcúdia werden Temperaturen zwischen 23 Grad (Palma) und 27 Grad (Sa Pobla) erwartet.

In Andratx und Santanyí bleibt es kühler

Mit 21 Grad bleibt es in Andratx und Santanyí deutlich kühler. An der Nordostküste in Cala Ratjada werden 22 Grad erreicht. Die Sonne scheint wie an den Vortagen nahezu ungestört vom Himmel, größere Wolkenfelder sind nicht in Sicht.

Und am Mittwoch geht es ganz genauso weiter. Die Temperaturen steigen noch einmal an und könnten im Norden rund um Sa Pobla die 30-Grad-Marke knacken. Da kann man getrost die Badehose einpacken und den Sprung ins Meer wagen, auch wenn das momentan bei Temperaturen um die 18 Grad noch frisch ist. Über den (derzeit) angekündigten Temperatursturz am Donnerstag sprechen wir an dieser Stelle vorerst noch nicht...