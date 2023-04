Die Guardia Civil und die Seenotrettung haben in den frühen Morgenstunden des Dienstags (11.4.) 19 Personen von einem Migrantenboot gerettet. Der Vorfall ereignete sich gegen 4.45 Uhr vor der Inselgruppe Cabrera im Süden von Mallorca. Demnach seien alle Passagiere den Umständen entsprechend bei guter Gesundheit.

Es war nicht das einzige Boot, das in der Nacht aufgetan wurde. Auf der Nachbarinsel Formentera wurden gleich zwei Boote mit insgesamt 23 Personen an Bord entdeckt.

Insgesamt sind damit im laufenden Jahr 13 Boote mit 205 Menschen an Bord an den Küsten der Balearen angekommen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 174 Boote mit 2.570 Menschen an Bord.