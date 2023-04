Die Temperaturkurve auf Mallorca ist im Frühling eine Achterbahn. Erst klettert sie Stück für Stück nach oben, um im Anschluss schlagartig zu fallen. Während es am Mittwoch bei 30 Grad Strandwetter geben soll, sollen es am Donnerstag nur noch 20 Grad sein. Der Sonnenschein bleibt der Insel aber bei nur kurzen Unterbrechungen erhalten.

Die Nacht auf Mittwoch wird mild. Nur kurz sinken die Temperaturen in der Inselmitte unter die 10-Grad-Marke. An den Küsten und im Stadtgebiet bleibt es wärmer, 13 Grad unter anderem in Palma de Mallorca. Um 7.15 Uhr geht die Sonne auf und lässt die Temperaturen schon am Vormittag die 20-Grad-Marke knacken.

30 Grad in der Inselmitte

Die Höchstwerte werden am späten Nachmittag erreicht. In Sa Pobla könnten die 30 Grad erreicht werden. Ansonsten gibt es große lokale Unterschiede: 24 Grad in Cala Ratjada, 23 Grad in Palma de Mallorca, 22 Grad in Santanyí und 21 Grad in Andratx. Die Wärme hält sich auch nach Sonnenuntergang um 20.25 Uhr bis in die Nacht. Die Wassertemperaturen im Meer liegen derzeit bei 16 Grad an der Playa de Muro und 18 Grad an der Playa de Palma.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Nach einem nebligen Morgen wechseln sich am Mittwoch Sonne und Wolken ab. Am Morgen und Abend ist es eher bewölkt, tagsüber eher sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung.

Nur noch 20 Grad am Donnerstag

Der Donnerstag startet mit grauen Wolken und ein paar Regentropfen. Nach dem Essen scheint die Sonne. Die Temperaturen sinken rapide und knacken nur noch im Norden die 20-Grad-Marke. Auf der restlichen Insel liegen die Werte knapp darunter.

Gen Wochenende fährt die Achterbahn wieder nach oben und die Temperaturen steigen auf 25 Grad am Freitag und Samstag. Es bleibt sonnig, bei wenigen Wolken. Am Samstag zieht jedoch ein flotter Wind auf, der das Sonnenbad am Strand stören könnte. /rp