Nach einem sommerlichen Mittwoch (12.4.) ist das Wetter auf Mallorca am Donnerstag zum Frühling zurückgekehrt. In der Nacht sind die Temperaturen binnen kurzen Zeit um 20 Grad gefallen. Am Sonnenschein hat sich nichts verändert.

In Port de Pollença zeichnete das Thermometer des spanischen Wetterdienstes Aemet am Mittwoch 32 Grad auf. Dabei gab es örtlich große Unterschiede. Denn im Süden der Insel erreichten die Temperaturen mancherorts nicht mal die 20-Grad-Marke.

Besonders heftig war der Temperatursturz in der Nacht. In den Morgenstunden war es in Port de Pollença plötzlich nur noch 12 Grad kalt und am Donnerstag wurde es nicht mehr so wirklich warm.

Die Kaltfront hat der Insel jedoch nur wenige Regentropfen beschert. Bis Sonntag liegt die Regenwahrscheinlichkeit laut Aemet in Palma de Mallorca bei 0 Prozent.

Viel Sonnenschein und 22 Grad am Freitag

In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen in der Mitte Mallorcas auf 8 Grad, an den Küsten werden es bis zu 12 Grad. Der letzte Tag der Arbeitswoche startet mit reichlich Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen wenige Wolken am Inselhimmel vorbei. Die Temperaturen dürften in den meisten Gebieten die 20-Grad-Marke knacken, die Höchstwerte liegen bei 22 Grad.

Der Wind weht zügig aus westlicher Richtung. Das Sonnenbad oberkörperfrei könnte also knifflig werden. Bei einer Wassertemperatur von 16 Grad an der Playa de Palma bleiben Warmduscher lieber an Land.

So wird das Wetter am Wochenende

Das Wochenende dürfte schön werden. Am Samstag bleibt der nervige Wind noch erhalten, er flaut gen Abend aber langsam ab. Besonders im Süden Mallorcas gibt es ein paar mehr Wolken als am Freitag. Die Temperaturen steigen leicht.

Wenige Änderungen am Sonntag: Sonne und Wolken wechseln sich ab, die Temperaturen bleiben konstant. In der neuen Woche steigt die Regenwahrscheinlichkeit, die Temperaturkurve bleibt aber auf der gleichen Höhe. /rp