Nachdem einem Ryanair-Passagier am Flughafen in Palma de Mallorca im Dezember 2021 mitgeteilt worden war, dass die Gepäckaufgabe und der Check-In für seinen Flug bereits geschlossen seien, ist er gegenüber einer Mitarbeiterin am Schalter wütend und handgreiflich geworden. Der Wutausbruch könnte den 38 Jahre alten Spanier nun teuer zu stehen kommen: Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn eine Geldstrafe von insgesamt 5.000 Euro. Der Grund: Der Passagier hatte die Abfertigungsmitarbeiterin beleidigt und geschubst. Zudem hatte er den Bildschirm und die Tastatur des Computers, an dem sie gearbeitet hat, zerbrochen. Anschließend schlug und trat er die Beamten der Nationalpolizei, die den Passagier zur Räson bringen sollten. Letztlich nahmen sie ihn fest.

Zu dem Vorfall gekommen war es am 9. Dezember 2021 gegen halb elf Uhr morgens am Abfertigungsschalter der irischen Fluggesellschaft am Flughafen Sant Joan. Der Passagier war zum Check-in-Schalter geeilt, um nach seiner Bordkarte zu fragen. Als ihm klar wurde, dass er seinen Flug verpassen würde, wurde er gegenüber der Mitarbeiterin ausfällig. Er beleidigte die Frau auf sexistische Weise. Die Frau blieb unverletzt. Der wütende Mann war jedoch völlig außer sich und zertrümmerte die Computerausrüstung der Frau. Ihr Wert wird auf 303 Euro geschätzt. Die herbeigeeilten Polizisten der Nationalpolizei forderten den Passagier auf, sich umgehend zu beruhigen, doch der Passagier widersetzte sich ihnen, drohte, sie zu schlagen und trat letztlich auf sie ein. Auch die Beamten wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. /sw