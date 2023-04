Wer in dieser Woche Urlaub auf Mallorca macht, hat Glück. Der Frühling präsentiert sich in den kommenden Tagen in bester Manier. Hier und da kann es am Dienstag (19.4.) Wolken geben, ansonsten scheint in weiten Teilen der Insel den ganzen Tag über die Sonne. Das Thermometer pendelt sich inselweit auf rund 20 Grad ein. Der Wind pustet aus östlicher Richtung und kann an den Küsten schon mal etwas schneller werden.

So wird das Wetter am Mittwoch (19.4.)

In der Nacht auf Mittwoch wird es wie schon in den vorherigen Nächten eher kühl. In Palma ist mit 6 Grad zu rechnen. In Pollença, aber auch in Artà und Cala Ratjada, sowie am anderen Ende der Insel in Andratx ist mit neun Grad Tiefsttemperatur zu rechnen. In den frühen Morgenstunden kann es örtlich zu Nebelfeldern kommen.

Dafür steigen die Temperaturen tagsüber ein wenig an. In Santa Maria del Camí und Sóller darf man sich auf 24 Grad freuen. In Manacor werden es höchstens 21 Grad und Santanyí verpasst ganz knapp die 20-Grad-Marke. Auch hier kann es vereinzelt zu Wolken kommen. Der Wind behält die Richtung bei und bleibt erneut eher schwach.

So wird das Wetter am Donnerstag (20.4.)

In der Nacht auf Donnerstag ist in Palma mit Tiefstwerten um die 10 Grad zu rechnen, ansonsten bleiben die Werte einstellig bei 5 Grad in Porreres, 7 Grad an der Cala Millor und bis zu 9 Grad in Pollença. Der Norden der Insel darf mit einem besonders warmen Tag rechnen. In Sa Pobla werden bis zu 26 Grad erwartet. In Sineu und Inca dürfte bei 25 Grad Schluss sein. Schlusslicht sind die Gemeinden Santanyí, Andratx und Son Servera. Dort werden es höchstens 20 Grad. Erneut gibt es in den ersten Stunden des Tages Nebelfelder und auch hier taucht bisweilen ein Wölkchen auf.

Die Wassertemperaturen liegen weiter deutlich über dem für die Jahreszeit typischen Niveau. In der Bucht von Alcúdia beispielsweise werden 18 Grad erwartet, an der Playa de Palma 17 Grad. /pss