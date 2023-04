Die Policía Nacional hat zwei Personen wegen Diebstahls und Hehlerei festgenommen. Der Deutsche (50) und der Senegalese sollen einem deutschen Urlauber eine Luxusuhr entwendet haben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Montag (17.4.) hervor.

Zu dem Diebstahl kam es am 10. September 2022 in Paguera. Gegen 2 Uhr morgens wartete das Opfer auf einer Bank auf ein Taxi. Den Arm mit der Uhr hatte er dabei auf der Lehne ausgestreckt. Der Angreifer überwältigte den Urlauber von hinten und floh mit der Uhr in Nebenstraßen, wo er ein Motorrad geparkt hatte. Das Opfer folgte ihm vergeblich. Als er daraufhin zur Bank zurückkehrte, merkte er, dass ihm auch noch das Handy gestohlen wurde, dass er bei der Verfolgungsjagd liegengelassen hatte.

Diebesgut tauchte in Goldankauf wieder auf

Die Polizei kontrolliert routinemäßig die Waren, die Privatpersonen in Goldankauf-Läden verkaufen. In einem solchen Geschäft in Palma wurde die Uhr für 8.500 Euro verkauft. Der Wert wurde auf das Doppelte geschätzt.

Jedoch stimmte die Beschreibung des Angreifers durch das Opfer nicht mit der Beschreibung des Verkäufers der Uhr durch den Ladenbesitzer überein. Letzterer gab Auskunft, dass der Mann zwei Mal vorstellig wurde, da er es sich überlegen wollte. Die Polizei machte ihn am 10. Oktober ausfindig und nahm ihn wegen Hehlerei fest. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um den Senegalesen.

Zweite Festnahme

In der vergangenen Woche erfolgte die zweite Festnahme. Die Polizei fand am Dienstag (11.4.) den Deutschen, der zum Tatzeitpunkt Urlaub in Paguera machte. Ob Opfer und Täter sich kannten, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Die Uhr wurde mittlerweile dem Eigentümer zurückgegeben.

Auf Mallorca kommt es vor allem in der Urlaubersaison immer wieder zu Diebstählen von Luxusuhren. Die Kriminellen sind oft professionell organisiert und als Rolex-Banden bekannt. Meist handelt es sich um Mitglieder der neapolitanischen Mafia. /rp