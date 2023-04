Hai am Badestrand: Am Sonntag (16.4.) gegen 20 Uhr haben mehrere Anwohner der Cala Llombards bei Santanyí einen gestrandeten Blauhai beobachtet. Das Tier war bis ins seichte Gewässer gelangt.Es kämpfte gegen die Wellen an, die es immer weiter aus dem Wasser schubsten. Spaziergänger nahmen ein Video auf, das eine MZ-Leserin an die Redaktion weiterleitete.

Ob der Hai geschwächt oder verletzt war oder nur versehentlich an den Strand geriet, ist unklar. Blauhaie sind normalerweise weit draußen im Meer unterwegs. Angriffe auf Badegäste sind auf Mallorca nicht zu befürchten.

Auf dem Video ist der Hai ganz zu sehen. Den Zeugen zufolge soll das Tier etwa zwei Meter groß gewesen sein und gesund ausgesehen haben. Die Anwohner debattieren im Video, ob sie dem Hai irgendwie helfen können, doch am Ende schafft er aus eigener Kraft wieder ins tiefere Wasser zu kommen und schwimmt davon.

In solchen Fällen Notruf wählen

Xisca Pujol von der Tiernotrettung des Palma Aquariums zeigt sich gegenüber der MZ besorgt. "Wir haben am Abend keinen Notruf bekommen", sagt sie. "Wer so etwas sieht, sollte am besten direkt 112 wählen, die Rettungskräfte leiten dann den Anruf an Spezialisten weiter."

Schließlich sei es gefährlich, einem Wildtier zu nah zu kommen. "Bei einem Hai ist es ja recht klar, aber auch ein Delfin kann in einer Stresssituation gefährlich sein", sagt Pujol. Außerdem sei es möglich, dass die Tiere Krankheiten weitergeben oder der Mensch ihnen gefährliche Erreger überträgt. "Generell gilt bei solchen Situationen: Nicht anfassen, solange ein Spezialist nichts anderes empfiehlt."

Haie sind vor Mallorca inzwischen selten

Bei der Frage, was der Hai überhaupt an der Badebucht gesucht hat, kann Pujol nur Vermutungen aufstellen. "Wahrscheinlich hat er ein Tier gejagt und ist dabei ins seichte Gewässer geraten", sagt sie. Die MZ-Leserin, die an der Cala Llombards wohnt, bestätigt das: "Es kommen immer wieder Haie in unsere Bucht, weil hier Tintenfische schwimmen", erzählt sie. So nah würden sie dem Strand allerdings normalerweise nicht kommen. "Das Video hat in unserem Ort in kürzester Zeit die Runde gemacht", sagt sie.

An den Stränden von Mallorca werden immer wieder Haie gesichtet. Angriffe der Tiere gibt es dabei nicht. Blauhaie gehören zu den häufigsten Hai-Arten der Welt, im Meer vor den Balearen sind sie aber inzwischen selten geworden. Um ihre Erforschung kümmern sich Meeresschutz-Organisationen wie etwa Shark Med,