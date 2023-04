Am Flughafen Mallorca ist es am frühen Dienstagnachmittag (18.4.) zu einem größeren Zwischenfall gekommen. Der südliche Bereich des Terminals füllte sich mit schwarzem Rauch. Ankommende Passagiere mussten von der Polizei eilig in einen anderen Bereich geleitet werden.

Flughafenbetreiber Aena erklärte gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass der Motor eines der Laufbänder im Ankunftsbereich sich übermäßig erhitzt habe. Dadurch sei starker Qualm entstanden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr. Rund 20 Minuten später sei das Problem behoben werden. Die Flughafenfeuerwehr lüftete das Gebäude. Der Flugverkehr sei nicht beeinträchtigt gewesen. Ein Fluggast, der gerade aus Deutschland gekommen war, erklärte gegenüber der MZ: "Ich lief durch das Flughafengebäude und alles war voller Qualm." Beamte der Guardia Civil hätten die Passagiere über einen anderen Weg zu den Gepäckbändern umgeleitet. Es habe sehr gestunken, so der Fluggast. Schwere Tage für den Flughafen Der Airport Son Sant Joan erlebt derzeit eine schwierige Phase. Obwohl die Urlaubssaison gerade erst begonnen hat, kam es am Montag (17.4.) schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage zu langen Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen. Insgesamt 50 Minuten habe er angestanden, berichtete ein Passagier der MZ. Eine Sprecherin des Flughafens konnte die langen Schlangen allerdings nicht bestätigen. "Uns liegen keine Berichte über längere Wartezeiten zum genannten Zeitpunkt vor", erklärte sie am Dienstag auf MZ-Anfrage. Probleme am Express-Parkplatz Zudem kam es in den vergangenen Wochen am Express-Parkplatz im Ankunftsbereich zu kritischen Situationen. Die Flughafenverwaltung sperrte Anfang April eine Spur auf der Zufahrt zum Parkplatz, auf der viele Autofahrer warteten, bevor sie in den Bereich hinter der Schranke fuhren. Die Absperrung führte aber nicht dazu, dass diese Praxis beendet wurde. Vielmehr haltendie Fahrer weiterhin in der Zufahrt, die dadurch noch weiter beengt wird, was die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht. /pss