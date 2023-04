Spektakuläre Polizeiaktion auf Mallorca: Am bei Urlaubern beliebten Strand von Cala d'Or im Südosten von Mallorca hat die Guardia Civil eine Bande ertappt, die haufenweise Drogenpakete von einem Schnellboot entlud. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Freitags (21.4.)

Die Mitglieder der Bande versuchten an Land und auf dem Meer zu flüchten. Die Einsatzkräfte verfolgten sie per Boot und Hubschrauber. Am Ende konnte zahlreiche Personen festgenommen werden. Auch wurde eine noch nicht näher spezifizierte Menge an Drogen sichergestellt. Allerdings gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter viele Pakete ins Meer geworfen haben. /pss