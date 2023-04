Nach der Verfolgung eines mit Drogen voll bepackten Schnellbootes an der Ostküste von Mallorca am Freitagmorgen (21.4.), hat die Guardia Civil erste Ergebnisse der Operation präsentiert. Demnach wurden 1.200 Kilo Haschisch sichergestellt.

Zudem wurden mehr Details bezüglich des Ablaufs der Ereignisse genannt: Demnach begann die Operation bereits gegen 4 Uhr morgens. Ermittler beobachteten in der Cala Sa Nau (Gemeinde Felanitx), etwas nördlich vom Urlaubsort Cala d'Or (Gemeinde Santanyí) ein Schnellboot am Strand. Vor Ort waren zwei Geländefahrzeuge. Mehrere Personen beluden die Autos mit Paketen.

Drogen und Treibstoff am Strand zurückgelassen

Als die Personen die Beamten bemerkten, flüchteten Sie mit dem Schnellboot aufs Meer. Am Strand hinterließen sie die Drogenpakete, größere Mengen an Lebensmitteln sowie 68 Kanister mit Treibstoff. Letztere waren für die Rückkehr nach Nordafrika vorgesehen, von wo das Boot aus höchstwahrscheinlich in See gestochen war.

Daraufhin ordneten die Beamten die Verfolgung des Bootes über das Meer und aus der Luft an. Der Suchradius war eingeschränkt, da es als gesichert galt, dass die mutmaßlichen Drogenhändler nicht über ausreichend Treibstoff verfügten, um es bis zurück nach Afrika zu schaffen.

Staunende Badegäste

Einige Zeit später wurde auf dem Wasser ein Boot beobachtet, dessen Merkmale mit dem gesuchten Objekt übereinstimmten. Erneut ergriff die Besatzung die Flucht, als sie die Beamten bemerkte und schmiss Drogenpakete ins Wasser. Das Boot fuhr in Richtung Küste und landete um kurz nach 9 Uhr am Strand Cala Gran in Cala d'Or. Dort befanden sich bereits einige Urlauber und andere Badegäste, die staunend die Geschehnisse verfolgten.

Vom Strand aus flüchteten die drei Besatzungsmitglieder zu Fuß. Zunächst war vermeldet worden, dass nur ein Mann festgenommen wurde. Dies wurde von einem Anwohner gefilmt. Mittlerweile ist bekannt, dass auch die anderen beiden Männer gefunden worden sind. /pss