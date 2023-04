Am Montag (24.4.) erwacht die Insel unter einer dichten Wolkendecke. Nur in der Tramuntana könnte in den ersten Stunden des Tages die Sonne zu sehen sein. Bis zum Mittag sollten sich die Wolken aber über ganz Mallorca verzogen haben und die warme, fast schon heiße Aprilwoche kann ihren Anfang nehmen.

Im Laufe des Tages erreichen die Temperaturen Höchstwerte von bis zu 26 Grad. Spitzenreiter sind wie so oft Inca, Sa Pobla und Santa Maria del Camí. In Llucmajor sollen es 24 Grad werden, ebenso in Sóller. Etwas kühler bleibt es an den Küsten. In Santanyí etwa wird mit maximal 20 Grad gerechnet. Auch in Andratx dürfte das Thermometer nicht viel höher klettern. Der Wind weht leicht aus östlicher Richtung.

In der Nacht befinden sich die Temperaturen bereits im zweistelligen Bereich. In den Bergen um Lluc werden es mindestens zehn Grad, in Palma und Sa Pobla sogar 13 Grad erwartet.

So wird das Wetter auf Mallorca am Dienstag (25.4.)

In die Höhe geht es bei den Temperaturen am Dienstag. In Inca wird höchstwahrscheinlich die 30-Grad-Marke geknackt. Sa Pobla schrammt gerade daran vorbei. Aber auch Manacor, Santa Maria del Camí oder Porreres dürften bei 28 Grad ins Schwitzen kommen. Wer es frischer mag, dem seien erneut die Küsten empfohlen. An der Cala Llombards etwa sollen es angenehme 23 Grad werden. Die Wassertemperaturen liegen bei 18 Grad in der Gegend. Der Wind weht leicht aus Südwesten.

So wird das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch macht das Wetter eine kleine Hitzepause. Es geht in weiten Teilen der Insel wieder ein wenig herunter. Im Hitzekessel in der Inselmitte dürften aber immer noch 28 Grad erreicht werden. In Cala Ratjada darf man sich über 23 Grad freuen. Die Sonne scheint wie in den Tagen zuvor durch, nur hin und wieder ist am Himmel ein Wölkchen zu sehen.

So wird das Wetter am Donnerstag und in den Tagen darauf

Am Donnerstag geht es weiter mit der Hitze. Sa Pobla rechnet mit 31 Grad, Inca mit 30. In Palma bleibt es bei 25 Grad und erneut ist es die Ostküste, an der sich diejenigen tummeln können, die das nicht einsehen mit den hohen Temperaturen im April. Sie tun gut daran, es zu genießen. Denn für das darauffolgende Wochenende sind bis zu 35 Grad angekündigt. /pss