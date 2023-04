Im Gewerbegebiet Son Malferit im Osten von Palma de Mallorca ist am Montag (24.4.) ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle in Palma brach das Feuer gegen 14.30 Uhr im Lager des Bier- und Getränkelieferanten Estrella Damm aus. Das Lager befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Stadions Son Malferit, eder früheren Spielstätte von Fußball-Drittligist Atlético Baleares.

Die Sprecherin der Feuerwehr Palma erklärte der MZ, dass die Feuerwehrleute zunächst damit beschäftigt waren, ein Übergreifen der Flammen auf das Stadion und eine Schule für Erwachsenenbildung in der Nähe zu verhindern. Auch das Einrichtungshaus Ikea und dessen Lager befinden sich in diesem Teil des Gewerbegebiets im Osten der Balearen-Hauptstadt. Das Feuer war nach Angaben der Online-Plattform "Crónica Balear" gegen 15 Uhr bereits unter Kontrolle, schwarzer Rauch stieg aber weiterhin in den Himmel. Die letzten Flammen wurden im Lauf des Nachmittags gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf andere Betriebe konnte verhindert werden. In Brand geraten waren Paletten im Innenhof der Getränkefirma. Fotos zeigten eine heftige Rauchentwicklung und eine schwarze Wolke über der Stadt Palma. Auch an der Playa de Palma war die Rauchwolke zur Stunde deutlich zu sehen. Vor Ort waren insgesamt sieben Löschzüge der Feuerwehr Palma, deren Sitz nur wenige Meter vom Brandort entfernt liegt. Mehrere Dutzend Feuerwehrleute waren im Einsatz, sagte die Sprecherin. Wie sie weiter sagte, sind bei dem Feuer keine Personen zu Schaden gekommen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte sie zunächst nicht sagen.