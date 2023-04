So brutal wie in Andalusien hat die frühe Hitze sich in diesem Jahr noch nicht auf Mallorca niedergeschlagen. Allerdings sind auch auf der Insel die Temperaturen alles andere als normal für die Jahreszeit. Wenngleich sich die Werte ungleich verteilen.

Während sich am Freitag (28.4.) etwa in der Hauptstadt Palma mit Höchstwerten um die 33 Grad die Hitze ballt, ist es rund um Felanitx mit höchstens 23 Grad deutlich kühler. In der Inselmitte um Inca und im Norden um Sa Pobla werden 30 bis 31 Grad erwartet. Der Himmel bleibt größtenteils wolkenfrei. Der Wind weht leicht aus südöstlicher Richtung.

So warm wird es am Samstag (29.4.)

In der Nacht auf Samstag gehen die Temperaturen inselweit auf zwischen 13 und 15 Grad zurück. Am Tag wird es dann ähnlich heiß wie am Freitag. Palma und Sa Pobla, aber auch Porreres, Llucmajor und Santa Maria del Camí ächzen bei 32 Grad, im Inselosten um Felanitx ist es mit 27 Grad noch erträglich. Auch der Promi-Hotspot Port d'Andratx, wo kürzlich Delfine zu sehen waren, entzieht sich wohl den Werten über 30 Grad.

Wer ins Wasser will, kann an der Playa de Palma, am Strand von Formentor und in Camp de Mar mit 20 Grad rechnen. In Cala Ratjada ist es mit 18 Grad Wassertemperatur ein wenig kühler.

Am Himmel bleibt es zunächst sonnig. Im Laufe des Tages zieht es aber immer weiter zu. Der Wind weht weiter leicht, an den Küsten kann es immer wieder zu stärkeren Brisen kommen.

So wird das Wetter auf Mallorca am Sonntag (30.4.)

Am Sonntag folgt dann ein Temperatursturz, der örtlich bis zu acht Grad betragen könnte. Die Höchstwerte auf der Insel liegen dann nur noch zwischen 22 und 25 Grad. Nur in Sóller soll es mit 27 Grad noch ein wenig wärmer bleiben. Immer wieder sind Wolken am Himmel zu sehen, auch der ein oder andere Schauer ist nicht ausgeschlossen.

Ähnlich geht es dann in der neuen Woche weiter. Für Montag werden gleichbleibende Temperaturen erwartet. Zudem sollen sich die Regenfälle mehren, vereinzelt können sie von Gewitter begleitet werden. /pss