20 Raubüberfälle auf Hotels und Bars: Fünf Jahre Haft für Dieb auf Mallorca

Ein Mann ist am Freitag (28.4.) zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er innerhalb weniger Wochen etwa 20 Raubüberfälle auf Hotels und Bars auf Mallorca verübt hatte. Der 32-Jährige drang gewaltsam in einige Lokale in Alcúdia und Muro ein, um vor allem das Geld aus Spielautomaten zu erbeuten, nahm aber auch Wertgegenstände mit. Bei einem der Raubüberfälle wurde er von einem Angestellten überrascht, dem er auf den Kopf schlug, um zu entkommen.

Am Freitag bekannte der Mann sich vor einem Strafgericht in Palma des gewaltsamen Raubüberfalls für schuldig, nachdem sein Anwalt sich mit der Anklage auf ein Haftmaß geeinigt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich neun Jahre und drei Monate verlangt, akzeptierte dann aber die Drogensucht des Angeklagten und sein Geständnis als mildernde Umstände. Der 32-Jährige ist mehrfach vorbestraft und lebte als okupa in einem besetzten Haus in Port d'Alcúdia, wo die Guardia Civil einen Teil der gestohlenen Gegenstände fand.

Mann verübte Einbrüche auf Mallorca im vergangenen Sommer

Die Suche nach ihm startete im vergangenen Sommer, als bei der Guardia Civil von Santa Margalida eine große Anzahl an Anzeigen wegen ähnlicher Straftaten eingegangen waren. Der Mann verübte die Raubüberfälle zwischen dem 28. April und dem 18. Juli. In der Regel brach er in den frühen Morgenstunden in Hotels, Bars und Restaurants ein. Dort zerschlug er dann die Automaten, um an die Geldschublade zu gelangen. Bei einigen Einbrüchen erbeutete er mehr als 1.000 Euro. In eines der betroffenen Geschäfte brach er innerhalb eines Monats fünfmal ein.

Zusätzlich zu dem Geld aus den Automaten stahl der Täter auch das Trinkgeld der Mitarbeiter und ließ elektronische Geräte wie Videospielkonsolen, Tablets, Handys, Kameras und Schmuck mitgehen. Am 19. Juli wurde der 32-Jährige dann verhaftet. Seitdem befindet er sich in U-Haft.