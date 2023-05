Jahrelang waren sie aus dem Stadtbild verschwunden, jetzt sind sie wieder da: In den vergangenen Wochen wurden wieder Urlauber in Palma de Mallorca von sogenannten Nelkenfrauen beklaut.

So funktioniert die Masche der Nelkenfrauen

Die Masche ist dieselbe geblieben: Eine Person nähert sich den Touristen, die durch das Stadtzentrum spazieren, und bietet ihnen gegen eine kleine Spende eine Blume (im Original eine Nelke) oder einen kleinen Zweig an. Wenn das Opfer die Brieftasche rausholt, wird es abgelenkt und das darin befindliche Bargeld entwendet.

Diese Art des Diebstahls war jahrzehntelang gang und gäbe, bis vor einigen Jahren Polizei und Justiz anfingen, härter durchzugreifen. Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Rückgang des Tourismus taten ihr übriges, um das Treiben vorläufig zu beenden.

Diebstahl vor der Kathedrale

Bis jetzt: Denn in den vergangenen Wochen wurden zwei Fälle gemeldet. Der erste ereignete sich bereits Ende März vor der Kathedrale, einem traditionellen Tatort für diese Art des Diebstahls. Zwei Frauen näherten sich einem Urlauberpaar und boten ihnen eine Pflanze gegen eine Spende an. Diese solle der Kirche zugutekommen.

Der Mann holte sein Portemonnaie heraus, hatte, aber keine Münzen. Daraufhin gab seine Frau den beiden Bittstellerinnen ein wenig Kleingeld, woraufhin diese weggingen. In dem Moment stellte der Mann fest, dass man ihm alle Scheine aus der Brieftasche geklaut hatte. Die Urlauber riefen die Polizei und lieferten eine detaillierte Personenbeschreibung. Ein zweiter Fall ereignete sich in der Straße Can Feixina. Auch hier nutzten die Täterinnen eine Unachtsamkeit aus, um mit dem Bargeld zu verschwinden.

Verstärkte Kontrollen geplant

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täterinnen handelte. Diese wurden schließlich am Mittwoch (26.4.) festgenommen. Die Polizei will in den kommenden Wochen nun verstärkt Kontrollen durchführen, um zu verhindern, dass sich die Nelkenfrauen wieder in Palma breitmachen.