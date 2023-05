Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Llucmajor im Süden von Mallorca ums Leben gekommen. Nach Angaben des Online-Portals "Crónica Balear" war der Mann gemeinsam mit einer Gruppe anderer Motorradfahrer den Tag über unterwegs gewesen. Nach der Tour saß die Gruppe zusammen in einer Bar in der Avinguda Carlos V im Zentrum von Llucmajor.

Demnach verließ der 56-Jährige gegen 20.40 Uhr die Bar, um nach Hause zu fahren. Nach Angaben von Zeugen soll der Mann auf der geraden Straße zu stark beschleunigt haben, so dass er im Kreisverkehr am Ende der Avinguda Carlos V die Kontrolle über sein Motorrad verlor und wegrutschte. Der Mann stürzte vom Motorrad und kam unter einem Lieferwagen zum Liegen. Sein Motorrad schleuderte noch etwa 100 Meter weiter. Mann kann nicht gerettet werden Die Rettungskräfte zogen den Mann unter dem Lieferwagen hervor, konnten sein Leben aber nicht retten. An der Unfallstelle kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Gruppe der Motorradfahrer und Anwohnern, offenbar aufgrund der riskanten Fahrweise des Verunglückten. Die Ortspolizei Llucmajor hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. /jk