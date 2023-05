Die Guardia Civil hat am Dienstagmorgen (2.5.) einen 23-Jährigen in Porreres festgenommen. Der junge Mann soll in der Nacht in mehrere Autos eingebrochen sein und diese in Brand gesteckt haben.

Gleich an sieben Stellen im Dorf soll der Mann zwischen 3 und 5.30 Uhr morgens die Feuer gelegt haben. Dabei wurden zwölf Autos zerstört, eine Hauswand wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Teilweise lagen keine fünf Minuten zwischen den einzelnen Taten. Dieser Umstand erschwerte die Arbeit der Feuerwehr. Die Guardia Civil war mit mehreren Patrouillen im Einsatz. In den frühen Morgenstunden konnte der Verdächtige schließlich festgenommen werden. Er hatte Gegenstände dabei, die er aus den Autos entwendet hatte. /pss