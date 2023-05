Der Frühling lässt auf Mallorca weiter sein blaues Band durch die Lüfte flattern – allerdings mit steigenden Temperaturen. Am Mittwoch (3.5.) darf man sich auf der Insel über einen weitgehend wolkenfreien Himmel freuen.

Passend zum Sonnenschein erreichen die Temperaturen Maximalwerte von rund 26 Grad in der Inselmitte um Inca. An der Playa de Palma, wo schon einiges los ist, ist mit 24 Grad zu rechnen. Etwas kühler bleibt es weiterhin an der Ostküste. Von Santanyí bis nach Cala Ratjada bleibt das Thermometer bei 22 Grad stehen. Der Wind weht meist leicht, an den Küsten kann er durchaus anziehen.

So wird das Wetter am Donnerstag (4.5.)

In der Nacht gehen die Werte auf 9 Grad in den Bergen und rund 15 Grad in Palma herunter. Am Himmel verändert sich am Donnerstag nicht viel, allerdings gehen die Temperaturen ein wenig nach oben und kratzen im Norden der Insel, etwa bei Sa Pobla, schon deutlich an der 30-Grad-Grenze. In Porreres und Llucmajor darf man mit 26 Grad rechnen. Erneut ist die Ostküste der Zufluchtsort für jene, denen diese Temperaturen schon zu warm sind. Der Wind weht leicht aus östlicher bis südöstlicher Richtung.

Die Wassertemperaturen bleiben für die Jahreszeit bedenklich hoch und liegen in weiten Teilen der mallorquinischen Küste bei 20 Grad. An der Tramuntanaküste könnte es bei 18 Grad noch ein wenig kühler sein.

So wird das Wetter am Freitag (5.5.)

In der Nacht auf Freitag liegen die Temperaturen auf der ganzen Insel bei über 10 Grad. Mit einer besonders warmen Nacht muss man erneut in Palma mit 15 Grad, aber auch in Andratx mit Tiefstwerten von 14 Grad rechnen. Und auch tagsüber geht es nach oben. In Sa Pobla dürften am Mittag die 30 Grad erreicht werden, auch Inca und Pollença sind nah an diesem Wert dran. Llucmajor, Porreres und Sineu dürfen mit 27 Grad rechnen. Und auch an der Ostküste geht es leicht nach oben, es werden Werte um die 24 Grad erreicht. Die Sonne scheint weiter am Himmel.

Niederschläge werden erst am Sonntag erwartet, dann sinken auch die Temperaturen wieder. /pss