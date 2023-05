Ein betrunkener Urlauber an der Playa de Palma hat in der Nacht auf Mittwoch (3.5.) einem Wachmann eines Hotels die Fingerkuppe abgebissen. Wie die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora" berichtet, hat die Ortspolizei den Mann festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.55 Uhr im Hotel Sahara Bay, das sich auf Höhe des Balneario 1 in Arenal befindet. Die zwei Sicherheitsleute hatten den 35-Jährigen bereits des Hotels verwiesen, da er offenbar zu betrunken war. Der Urlauber versprach, dass er sich einen anderen Schlafplatz suchen werde.

Wachleute beobachteten Urlauber über Kameras

Über die Sicherheitskameras konnten die Wachleute aber beobachten, wie ein Freund ihm dabei half, wieder ins Hotel zu gelangen. Also klopften sie an der Zimmertür an und forderten den betrunkenen Urlauber dazu auf, das Hotel zu verlassen. Der Mann weigerte sich und es kam zu einem Handgemenge, bei dem der 35-Jährige offenbar einem Wachmann die Fingerkuppe des linken Zeigefingers abbiss.

Die Sicherheitsleute fixierten den Betrunkenen und riefen die Polizei, die den Mann festnahm. Von der Polizeiwache ging es weiter ins Krankenhaus Son Espases, wo der Angreifer die Nacht über ausnüchterte. Ob dem Wachmann die Fingerkuppe rekonstruiert werden kann, ist nicht bekannt. Dem Playa-Urlauber dürfte ein saftiges Schmerzensgeld drohen.

Saisonstart sorgt für mehr Kriminalität

Die Opening-Partys im Bierkönig und Megapark Ende April galten als Startschuss für die Saison an der Playa de Palma. "Dazu reisen Gott und die Welt an. Es ist Ballermann-Publikum pur", meinte Gerlinde Weininger, Wirtin des Münchner Kindl im MZ-Interview vor ein paar Wochen dazu. Zudem hat das lange Wochenende mit dem Tag der Arbeit am Montag viele Urlauber auf die Insel getrieben.

Der Saisonbeginn hat auch für eine erhöhte Kriminalität im deutschen Urlaubergebiet gesorgt. Zuletzt hat die Polizei binnen fünf Tagen 13 Taschendiebe an der Playa festgenommen. /rp