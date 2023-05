Ein Gericht hat in Palma de Mallorca am Dienstag (2.5.) zwei Schlepper zu je zwei Jahren Haft verurteilt. Die beiden Algerier gaben zu, im Dezember 2022 21 Migranten von Algerien nach Mallorca gebracht zu haben. Unter den Migranten waren auch zwei unbegleitete Minderjährige.

Die beiden Angeklagten gehörten in ihrer Heimat zu einer professionellen Schlepper-Organisation. Jeder der 21 Migranten auf dem Boot hatte dieser Organisation für die Überfahrt 2.000 Euro bezahlt. Und das für eine Reise auf einem Boot, das alles andere als sicher war.

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft befanden sich auf dem kleinen Boot nicht genügend Lebensmittel und Schwimmwesten. Auch hatten die Schlepper keine Leuchtraketen für den Fall eines Schiffbruchs dabei. Stattdessen lagen Benzinflaschen offen herum und Zigarettenstummel lassen darauf zurückführen, dass unterwegs geraucht wurde. Das Leben der Passagiere war während der Überfahrt, die 26 Stunden dauerte, ernsthaft gefährdet.

Passagiere fürchteten um ihr Leben

Die Migranten hatten der Polizei auch berichtet, dass durch starken Wellengang unterwegs Wasser in das Boot eingedrungen war, und die Passagiere mehrfach um ihr Leben gefürchtet hatten. Außerdem verfügten die Schlepper selbst nicht einmal über ein Mindestmaß an Navigationskenntnissen. Trotzdem kamen sie letztendlich am 27. Dezember 2022 an der Cala Figuera auf Mallorca an. Dort wurden die beiden Bootsführer verhaftet.

Die beiden Männer kamen direkt nach dem Verfahren wieder auf freiem Fuß. Denn Haftstrafen von bis zu zwei Jahren werden in Spanien üblicherweise auf Bewährung ausgesetzt. Bedingungen waren in diesem Fall, dass die beiden Schlepper in den kommenden fünf Jahren nicht straffällig werden und die Insel verlassen. /mwp