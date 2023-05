Der angekündigte Regen auf Mallorca verschiebt sich offenbar um ein paar Tage. Laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet bleibt es auf der Insel am Wochenende trocken und erst in der kommenden Woche wird es nass. Am Mittwoch soll es einen kleinen Wetterumschwung geben, wobei die Prognose so weit im Voraus noch ungenau ist.

Die Arbeitswoche klingt bei schönem Wetter aus. Nur wenige Wolken sind am Himmel am Freitag (5.5.) zu sehen, die Sonne wärmt die Insel auf knapp 30 Grad in der Mitte auf, an den Küsten wird es etwas kühler. Die Wassertemperaturen betragen laut Aemet derzeit 18 Grad an der Playa de Muro und 20 Grad an der Playa de Palma. Es herrscht nur schwacher Wellengang.

Die Sonne verabschiedet sich um 20.48 Uhr. In der Nacht bleiben die Temperaturen zweistellig. Die Tiefstwerte rangieren zwischen 12 Grad in Inca und 16 Grad in Palma de Mallorca. Um 6.43 Uhr geht die Sonne am Samstag wieder auf.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Das Wochenende startet neblig, besonders im Inselosten halten sich die Nebelschwaden hartnäckig. Am Vormittag kämpft sich die Sonne durch, wechselt sich aber mit Wolken ab. Am Abend besteht eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Die Tropfen wären dann mit Saharastaub versehen.

Die Temperaturen bleiben konstant knapp unter der 30-Grad-Marke. Nur im Nordosten um Cala Ratjada soll es deutlich kühler sein. Hier liegen die Höchstwerte bei 22 bis 23 Grad. Die Nacht wird unverändert mild.

Am Sonntag wird es eine Ecke kühler. 26 bis 27 Grad werden es inselweit. Zudem erhöht sich die Anzahl an Wolken. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 25 Prozent in Palma am Vormittag aber recht niedrig.

Montag und Dienstag sollen die Temperaturen sich dann wieder der 30-Grad-Marke nähern. Der Sonne-Wolken-Mix mit höchstens wenigen Regentropfen setzt sich fort. Am Mittwoch schießt die Regenwahrscheinlichkeit nach derzeitiger Prognose auf 65 Prozent. Zudem sollen die Höchstwerte auf 22 bis 24 Grad fallen.