Ein 22-Jähriger war in der Nacht auf Dienstag (2.5.) in Porreres an mehreren Stellen in Fahrzeuge eingebrochen, hatte Feuer gelegt und damit insgesamt 17 Autos zerstört. Nun hat die Stadtverwaltung den Betroffenen eine Flotte von zehn Ersatzfahrzeugen zur Verfügung gestellt, die einen Monat lang genutzt werden können. Um den Service in Anspruch zu nehmen, müssen sie sich selbst an das Rathaus wenden.

