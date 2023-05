Ein 40-jähriger britischer Staatsbürger wurde am Samstagnachmittag (6.5.) gegen 15 Uhr tot in einem Haus in der Urbanisation Son Barbasa von Cala Mesquida in der Gemeinde Capdepera aufgefunden. Ursache war offenbar ein Gasaustritt aus einem Kühlschrank.

Die Lebensgefährtin des Verstorbenen, eine 38-jährige Frau, konnte lebend gerettet werden und wurde sofort mit deutlichen Symptomen einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus von Manacor gebracht, wo sie in sehr kritischem Zustand eingeliefert wurde. Das Paar lag bewusstlos im Bett Ein Bruder der Britin hatte die Ortspolizei von Capdepera verständigt, da er seit mehreren Stunden keinen Kontakt zu seiner Verwandten hatte und das Schlimmste befürchtete. Eine Streife begab sich zu dem angegebenen Ort, und der Verdacht bestätigte sich. Das Paar lag im Bett, beide offenbar bewusstlos, und aus dem Kühlschrank drang ein starker Gasgeruch. Die Beamten stellten fest, dass der Mann bereits verstorben war, die Frau aber noch atmete, wenn auch unter großen Schwierigkeiten. Sie benachrichtigten sofort den Rettungsdienst 061, ebenso wie den ortsansässigen Arzt. Die Mediziner konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Am dringlichsten war die Versorgung der Frau, die sofort mit einem Krankenwagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde. Neben der Ortspolizei war auch die Guardia Civil vor Ort. Die Beamten stellten fest, dass das Gas aus der Gasflasche ausströmte, mit der der Kühlschrank im Haus betrieben wurde, und dass dieser defekt war. Offenbar gerade erst in das Haus eingezogen Es wird vermutet, dass der Tod des Mannes am Morgen eingetreten sein könnte. Sicher ist, dass das Opfer nicht mitbekam, was mit ihm geschah, da es bewusstlos war. Wahrscheinlich war das Gas die ganze Nacht hindurch in das Haus eingedrungen, während das Paar schlief. Das Gebäude, in dem sich der Vorfall ereignete, gehört dem Vater des verstorbenen Briten. Es war nicht der übliche Wohnsitz des Paares, aber anscheinend waren sie erst vor wenigen Tagen in das Haus eingezogen. /bro