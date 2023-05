Das schnelle Eingreifen der Betreuer eines Pflegeheims in Palma de Mallorca hat in der Nacht von Sonntag auf Montag (8.5.) eine Tragödie verhindert. Eine Bewohnerin des Pflegeheims Son Tugores hatte mit einem Feuerzeug ihre laut Behördenangaben feuerfeste Matratze angezündet. Der Rauch drang auch in die Nachbarzimmer, in denen sich 14 weitere Bewohner befanden.

Im Pflegeheim Son Tugores leben geistig beeinträchtigte Menschen. Das Feuer brach am Sonntag gegen 23.20 Uhr in einem der vier Module der Einrichtung aus. Videoüberwachungskameras zeichneten auf, wie einer der Bewohnerinnen mit einem Feuerzeug versuchte, ihre Matratze in Brand zu setzen. Dichter schwarzer Rauch quoll in die angrenzenden Räume. Das Personal reagierte schnell, um das Modul zu evakuieren. Sechs Personen mussten mit leichten Rauchvergiftungen behandelt werden Fünf Mitarbeiter sowie ein Bewohner der Einrichtung in der Nähe des Landeskrankenhauses Son Espases mussten wegen leichter Rauchvergiftungen kurzzeitig behandelt werden. Die balearische Sozialministerin Fina Santiago kündigte eine Untersuchung an, um zu klären, wie die Bewohnerin an ein Feuerzeug gelangen konnte.