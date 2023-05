Mit dem Start der Urlaubersaison haben in der Briten-Hochburg Magaluf auf Mallorca auch wieder die Exzesse begonnen. Am frühen Sonntagmorgen (7.5.) kam es dort zu einer Massenschlägerei, an der rund 50 junge Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Gegen 3 Uhr gerieten zwei Gruppen aus bisher ungeklärten Gründen aneinander. Was als Streit begann, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem Handgemenge und dann zu einer Art Straßenschlacht.

Mehrere Zeugen nahmen die Schlägerei mit ihren Handys auf und luden ihre Videos in den sozialen Medien hoch. Die Bilder zeigen, wie junge Männer sich schlagen und treten. Einer von ihnen wirft sogar eine Mülltonne auf seine Gegner. "Magaluf modernisiert sich und beendet den Sauftourismus", schreibt einer der Nutzer ironisch zu dem Video. Magaluf es fase de modernización y eliminación del turismo de borrachera, pic.twitter.com/dAeehAgLfA — TONY BELLON (@TONYBELLON1) 7 de mayo de 2023 Auf den Videos ist auch zu hören, dass mehrere Menschen sich fragen, wo die Polizei bleibt. Mitarbeiter von nahegelegenen Bars und Diskotheken versuchten unterdessen, dazwischenzugehen. Doch ohne Erfolg. Die Streithähne waren zu betrunken, um auf die Schlichter zu hören. Die Schlägerei endete erst, als mehrere Einheiten der Guardia Civil und der Ortspolizei von Calvià eintrafen. Beim Anblick der Polizeiautos rannten die Schläger davon. Den Beamten gelang es jedoch, mehrere von ihnen zu identifizieren. Die Polizei erhofft sich, weitere der jungen Menschen ausfindig zu machen, wenn diese sich mit Verletzungen medizinisch behandeln lassen. Zu Festnahmen ist es allerdings bisher nicht gekommen. /mwp