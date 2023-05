Das sonnige Wetter der vergangenen Wochen hat eine Ablauffrist. In der neuen Woche soll es einen Wetterumschwung geben. Laut des spanischen Wetterdienstes Aemet gibt es dann fünf Tage hintereinander Regenwetter auf Mallorca. Die Temperaturen bleiben immerhin frühlingshaft.

Wie erwartet sind am Wochenende nur wenige Regentropfen auf die Insel herabgefallen, am Montag (8.5.) lachte schon wieder die Sonne am Himmel. Während es im Norden und Nordosten am Nachmittag noch regnen kann, wird die Nacht trocken und wenig bewölkt. Die Temperaturen sinken nachts auf Tiefstwerte von 11 (Porreres) bis 16 Grad (Palma de Mallorca und Pollença).

Die Sonne geht am Dienstag um 6.39 Uhr auf und bereitet der Insel nochmal einen schönen Tag. Denn nur wenige Wolken sind am Himmel zu sehen und die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke, erreichen diese wohl aber nicht. Im Süden der Insel bleibt es tendenziell etwas kühler bei Werten um die 25 Grad. 19 Grad soll das Meer an der Playa de Muro kühl sein, 21 Grad an der Playa de Palma. Als Warmduscher bleibt man da lieber auf dem Trockenen.

Ab Dienstagabend regnerisch

Gegen 20-21 Uhr taucht die graue Regenfront auf, die bereits in der Nacht ein paar Tropfen auf Mallorca hinterlässt. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 70 Prozent in Palma. Am Mittwoch wird es spürbar kühler. Die Höchstwerte liegen dann inselweit bei nur noch 24 bis vereinzelt 25 Grad. Die Sonne kämpft sich ab und an durch die graue Wolkendecke. Besonders am Nachmittag stehen die Chancen dafür gut. Ansonsten sollte der Regenschirm stets eingepackt sein.

Gen Ende der Woche wird es noch wechselhafter. Der Donnerstag startet regnerisch, am Nachmittag kommt die Sonne raus. Am Freitag gesellt sich noch Gewitter zum Sonne-Wolken-Regen-Mix hinzu. Der Samstag bietet sich an, um bei dem tristen Wetter den Abstiegskampf in der Bundesliga zu verfolgen. Erst am Sonntag scheint wieder die Sonne kräftig. /rp