Beamte der Nationalpolizei haben auf Mallorca fünf Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, Urlaubern teure Uhren vom Handgelenk gerissen zu haben. Die Überfälle fanden im Zentrum von Palma statt. Die Festgenommenen sind zwischen 19 und 34 Jahren alt, es handelt sich um eine Frau und vier Männer.

Ende März kam es zum ersten Überfall. Ein Mann näherte sich im Carrer Apuntadors einem Urlauberpaar von hinten. Er ergriff das Handgelenk des Mannes und riss ihm die auf 11.000 Euro dotierte Uhr herunter. Das Opfer wurde dabei verletzt. Der Täter rannte davon.

Immer Urlauberpaare als Opfer

Zwei weitere Taten erfolgten Mitte April. In beiden Fällen waren Urlauberpaare die Opfer. Auch hier rissen die Täter jeweils dem Mann das teure Gerät vom Handgelenk. Bei einem Überfall in der Costa d'en Brossa erbeuteten die Täter eine 12.000 Euro teure Uhr. Wenige Tage später raubten sie im Carrer de la Pau ein 100.000 Euro teures Exemplar.

Da die Taten alle ähnlich abliefen und auch in einem begrenzten Radius im Stadtzentrum durchgeführt wurden, ging die Polizei davon aus, dass es sich um eine Bande handeln könnte. Die These der Ermittler lautete, dass die Täter die Opfer über mehrere Straßen verfolgten und den richtigen Moment für den Angriff abpassten. Die Ermittler nahmen eine Gruppe ins Visier, die sowohl auf den Balearen als auch auf dem Festland aktiv zu sein schien.

Überfall im Parkhaus

Während der Ermittlungen kam es am 28. April zu einem vierten Überfall. Die Täter verfolgten ein Urlauberpaar bis in ein Parkhaus. Als die Frau das Parkticket zahlen wollte, rissen ihr die Kriminellen die 50.000-Euro-Uhr vom Handgelenk. Noch am selben Tag führten die Beamten eine Razzia an der Playa de Palma durch, wo die Bande untergekommen war. Bei einer Durchsuchung wurden neben der am selben Tag geraubten Uhr auch vier weitere Uhren gefunden. Die Nationalpolizei sucht nun die rechtmäßigen Besitzer der beschlagnahmten Uhren. Die Täter kamen in Untersuchungshaft.

In Spanien werden täglich drei bis vier Luxusuhren geraubt. Meist leben die Täter unter falschem Namen in Hotels und teilen sich die Aufgaben untereinander auf. So soll es auch in diesem Fall gewesen sein. /pss