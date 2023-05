Ein Gericht in Palma hat einen deutschen Mallorca-Urlauber, der 2019 betrunken an der Playa de Palma auf Autos herumgesprungen war, am Montag (8.5.) zur Zahlung eines Bußgelds verurteilt. Darüber berichtet die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora". Die balearische Justizbehörde antwortete nicht auf eine MZ-Anfrage.

Der Vorfall ereignete sich am 2. Oktober 2019, also noch vor der Corona-Pandemie. Gegen 2 Uhr morgens kletterte der Deutsche an der Kreuzung Calle Llaüt/Missió San Diego, in der Nähe des Bierkönigs und der sogenannten Schinkenstraße, auf ein Auto und hüpfte danach auf insgesamt vier Wagen herum. Zwei Peugeot 308, ein Opel Corsa und ein Toyota Auris nahmen dabei Schaden, der auf über 3.000 Euro beziffert wurde.

Die Staatsanwaltschaft forderte ein Bußgeld in Höhe von 6.000 Euro wegen mehrfacher Sachbeschädigung. Noch vor dem Prozess kam es jedoch zu einer außergerichtlichen Einigung, die der Richter anschließend absegnete. Per Videokonferenz bekannte sich der Deutsche schuldig und erklärte sich bereit, für den Schaden aufzukommen. Zudem muss er für seine Tat ein Knöllchen in Höhe von 900 Euro bezahlen. /rp