Ein 24-jähriger Mann hat auf der Schinkenstraße am Ballermann am Samstag (6.5.) einem deutschen Urlauber den Kiefer gebrochen und einen weiteren angefahren. Eines der Opfer meldete sich am Mittwoch (10.5.) bei der MZ und schilderte den Tathergang.

Die fünf Männer im Alter von etwa 30 aus der Nähe von Kassel waren am Freitag zuvor angereist und wollten das Wochenende an der Playa de Palma verbringen. "Wir haben den Abend im Bierkönig verbracht und wollten anschließend noch einmal in das Lokal Rutschbahn", sagt einer der Männer, die anonym bleiben möchten. Sie überquerten die Kreuzung des Carrer del Pare Bartomeu Salvà, wie die sogenannte Schinkenstraße wirklich heißt, mit dem Carrer de las Canyes.

"Schon beim Überqueren der Kreuzung haben wir gesehen, wie von der rechten Seite zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit auf uns zugeschossen kamen", so der Urlauber. Die Autos wollten vom Carrer de las Canyes rechts in den Carrer del Pare Bartomeu Salvà abbiegen. "Zwei von uns waren gerade dabei, die Straße zu überqueren, weswegen das Auto bremsen musste."

Erst bespuckt, dann bewusstlos geschlagen

Die anderen drei Deutschen hätten auf dem Gehweg auf der anderen Seite gewartet. Der Autofahrer war offenbar so erzürnt darüber, von den Urlaubern gestoppt zu werden, dass er die Fensterscheibe herunterließ und einen der drei Wartenden anspuckte. "Mein Kumpel schrie auf, woraufhin der Autofahrer sich abschnallte, ausstieg und auf ihn einschlug", sagt der Urlauber. Der Deutsche sackte zu Boden und prallte mit dem Kopf auf dem Gehweg auf. "Er hat längere Zeit nicht geatmet und war bewusstlos."

Seine Freunde und weitere Passanten wollten den Angreifer festhalten. Der war mittlerweile wieder eingestiegen und setzte das Auto mit offener Tür zurück. "Ich hatte ihn dabei gepackt, und er rollte mir auf den Fuß. Dann beschleunigte er vorwärts. Wir konnten ihn nicht halten", so der Deutsche. Beim Rückwärtsfahren stieß der 24-Jährige mit dem anderen Auto zusammen. Da auch dessen Fahrer die Flucht ergriff, vermuten die Urlauber, dass es sich um Bekannte handelte.

Der niedergeschlagene Deutsche kam ins Krankenhaus, wo ihm ein Kieferbruch attestiert wurde. "Als ich seinen Geldbeutel aus dem Hotel holen wollte, merkte ich schon, dass ich kaum auftreten konnte", erzählt der 30-Jährige, der angefahren wurde. Er erstattete nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei.

Der Urlauber, der den Kieferbruch erlitten hatte, musste 48 Stunden im Krankenhaus bleiben, da er nicht flugfähig war. "Seine Freundin reiste an, um sich um ihn zu kümmern", so der Deutsche. Der Verletzte reiste am Dienstag zurück und befindet sich nun in Deutschland in Behandlung. "Sein Kiefer wurde fixiert. Er wird am Donnerstag operiert. Es geht ihm nicht gut, er hat starke Schmerzen."

Die anderen vier Männer machten sich am Sonntag auf den Heimweg. "Am Flughafen wurden wir von der Polizei abgepasst. Sie hatte den Mann bereits gefasst und wir konnten ihn auf den Fotos, die uns gezeigt wurden, identifizieren", sagt der Deutsche. Er selbst ist in der Heimat zum Arzt gegangen. "Mein rechter Zeh ist gebrochen und stark gequetscht. Die Wunde hat sich entzündet. Eventuell muss ich operiert werden." Der 24-Jährige mutmaßliche Täter wurde am Montag vom Untersuchungsrichter unter Auflagen freigelassen.