Der spanische Wetterdienst Aemet hat, wie bereits angekündigt, die Warnstufe Gelb für Mallorca ausgeweitet. Diese gilt ab Freitag (12.5.) 12 Uhr bis Samstag 8 Uhr. Nachdem anfangs die Unwetterwarnung nur für den Osten, Norden und die Inselmitte ausgesprochen wurde, gilt sie nun inselweit. Gewarnt wird vor Starkregen - bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde sind möglich -, Hagelschauern und vereinzelten Gewittern.

Es kann sein, dass die Schlecht-Wetter-Front den Süden um Palma de Mallorca und die Playa de Palma ausspart. Den Inselosten hingegen dürfte es ziemlich sicher erwischen. Die Temperaturen erreichen in Palma de Mallorca und der Inselmitte Höchstwerte von 22 Grad. Im Nordosten um Cala Ratjada werden es nur 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung. Nach Sonnenuntergang um 20.54 Uhr kühlt es nur langsam ab. Die Nacht bleibt bei Tiefstwerten in Höhe von 12 Grad in der Inselmitte, an den Küsten bis zu 15 Grad mild.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Um 6.35 Uhr geht die Sonne am Samstag auf, wird wohl aber von der grauen Wolkenfront verdeckt. Auch nach Ablauf der Warnstufe bleibt es wechselhaft und kann weiter regnen und gewittern. Erst am späten Nachmittag klart der Himmel auf und die Sonne scheint. Die Temperaturen sinken leicht auf Höchstwerte um die 21 Grad.

Der Sonntag wird ein wenig besser, wenngleich es am Vormittag erneut regnen dürfte. Am Nachmittag scheint zumindest noch ein bisschen an diesem Wochenende die Sonne. Die Temperaturen starten einen leichten Aufwärtstrend und erreichen 23 Grad.

Am Montag sind dann schon 25 Grad im Norden der Insel drin. Allerdings bleibt auch die neue Woche nach derzeitiger Prognose wechselhaft. Die Vorhersage geht aktuell bis Donnerstag. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt in Palma am Montag 70 Prozent, am Dienstag 65 Prozent, Mittwoch 40 Prozent und Donnerstag 55 Prozent. Die Sonne wird zwar hin und wieder scheinen, der Regenschirm sollte aber in Griffweite sein. /rp