Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Ein heftiger Hagelschauer auf Mallorca hat am Freitagnachmittag (12.5.) dafür gesorgt, dass es in Cala Ratjada kurzzeitig so aussah, als habe es geschneit. MZ-Leserin Gina Illgner, die in Cala Ratjada lebt, schickte der MZ Videoaufnahmen und Fotos, auf denen an manchen Stellen eine mehrere Zentimeter dicke weiße Schicht aus Hagelkörnern zu sehen ist.

Im Gespräch mit der MZ berichtet die Deutsche, dass sie das Unwetter gegen 15 Uhr komplett überrascht habe. "Wir haben gerade gegrillt und mussten den Grill schnell ins Wohnzimmer tragen, so heftig ging das von einem auf den anderen Moment los", sagt Illgner. Der Himmel wurde schwarz Der Himmel verfinsterte sich, bevor es zunächst zu regnen begann und dann plötzlich heftig zu hageln. "Die Hagelkörner waren teilweise so groß wie Wachteleier", berichtet die Deutsche, die seit zwei Jahren auf der Insel lebt, aber so etwas noch nicht erlebt hat. "Man hat auf einmal kaum noch etwas gesehen, die Berge, das Meer, nichts mehr war zu erkennen", erzählt Illgner. "Es war wie der Weltuntergang." Das Wasser sei die Straße in hohem Tempo herabgeschossen, die Temperatur fiel deutlich. "Wir waren bis 2 Uhr nachts noch wach, und bis dahin war die Hagelschicht noch nicht verschwunden." Schäden am Auto Am Samstag sind Illgner und ihr Mann nun damit beschäftigt, mögliche Schäden zu registrieren. Das Auto hat einen Hagelschaden abbekommen. "Auf dem Dach und der Motorhaube gibt es leider einige Beulen." Ob am Haus auch etwas kaputtgegangen ist, war am Samstagvormittag noch nicht klar. Das Unwetter erwischte einmal mehr vor allem den Osten der Insel. In Palma etwa kam kein Tropfen vom Himmel. Auch beim Twitter-Account El Racó Balear de la Meteorologia luden User Videos hoch. 🙀Aquesta és la situació a #CalaRatjada després de la tempesta que ha descarregat grans acumulats de calabruix que a més ha estat de mida considerable (>2 cm). Video d'en @mateurigo pic.twitter.com/W8KowJ1NKg — El Racó Balear de la Meteorologia (@rbmeteonews) 12 de mayo de 2023 Auch an anderen Orten im Inselosten kam Hagel oder Graupel vom Himmel. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte bereits am Freitag vor Starkregen, Hagel und Gewitter gewarnt. Nachdem zunächst der Süden davonzukommen schien, weitete Aemet die Warnstufe Gelb noch auf ganz Mallorca aus. L’olla ,Cala Ratjada pic.twitter.com/uRhNNgBoHY — Mateu Rigo (@mateurigo) 12 de mayo de 2023 Das wechselhafte und stürmische Wetter hält auch am Samstag an, erst gegen Abend kommt hier und da ein wenig die Sonne zum Vorschein. Ein wenig Aussicht auf Besserung besteht am Sonntag, wenngleich es auch dann zu einzelnen Schauern kommen kann.