Tote junge Frau im Hafenbecken auf Mallorca: Kamerabilder zeigen, wie der Beschuldigte sein Opfer ins Meer stößt

Nach der Festnahme eines 31-jährigen Mannes, der beschuldigt wird, im August 2022 eine 25-jährige Frau im Hafen von Palma de Mallorca getötet zu haben, hat die Guardia Civil am Freitag (13.5.) Kameraaufnahmen beim Gericht hinterlegt, die zeigen, dass der beschuldigte Spanier die Kolumbianerin ins Wasser gestoßen hat. Die Aufnahmen stammen von einer Überwachungskamera im Hafen.

Die junge Frau war am 15. August 2022 von einem englischen Urlauberpaar tot im Hafenbecken gegenüber des Mühlenviertels Es Jonquet entdeckt worden. Zunächst konnten bei einer Obduktion keine Anzeichen von Gewalteinwirkung gefunden werden, so dass die Ermittler den Fall schlossen und von einem Suizid ausgingen.

Beamte folgen der Spur der beiden

Allerdings hatte die Guardia Civil Zweifel an dieser Version und ermittelte weiter. Die Beamten fanden heraus, dass sich die junge Frau in der Nacht auf den 14. August in einer Spielhalle im Camí Salard im Osten von Palma aufgehalten hatte. Weitere Kameraaufnahmen belegen, dass sie in Begleitung eines Mannes die Spielhalle verließ. Die Ermittler konnten der Spur der beiden bis an den Paseo Marítimo folgen, wo sie weitere Aufnahmen ausfindig machten.

So fand die Guardia Civil schließlich heraus, dass der 31-Jährige und die 25-Jährige gemeinsam mit einer Flasche auf den Anlegestegen unterwegs waren und sich dort etwas mehr als eine Stunde aufhielten. Plötzlich, so ist auf den Aufnahmen auch zu sehen, gab der Mann der Frau einen Stoß, die daraufhin ins Wasser fiel. Zu sehen ist auch, dass die junge Frau in diesem Moment stand, also noch am Leben war.

Drei weitere Personen tauchen auf

Im Anschluss ist zu sehen, dass der Mann mehrere Telefonate führte. Nach kurzer Zeit tauchten drei weitere Personen auf dem Steg auf und untersuchten kurz die Umgebung. Danach nahmen sie die Tasche der jungen Frau mit und entfernten sich einer nach dem anderen vom Tatort. Diese drei Personen werden nun von der Guardia Civil dringend gesucht.

Der Beschuldigte, der am Dienstag (9.5.) in seiner Wohnung in Palmas Stadtteil Es Rafal festgenommen wurde, streitet bislang jegliche Schuld ab. Er sei zwar mit der jungen Frau auf dem Steg gewesen, doch habe er sie nach einiger Zeit dort alleine zurückgelassen. Er will sie nicht geschubst oder gestoßen haben. Seit seiner Festnahme sitzt der Beschuldigte in U-Haft. /jk