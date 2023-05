Nach einem recht durchwachsenen Wochenende mit einigen Regentropfen und teilweise sogar Hagel beruhigt sich das Wetter auf Mallorca in der neuen Woche zunächst etwas. In der Nacht auf Montag verschwinden die Wolken nach und nach, schon am Morgen kommt die Sonne in weiten Teilen der Insel heraus. Im Tagesverlauf zieht es im Süden und Südosten der Insel verbreitet zu, im Rest bleibt es sonnig und der Himmel blau.

Und es wird wieder etwas wärmer als am Wochenende. Am Montag werden Höchstwerte von 25 Grad rund um Sa Pobla erreicht. Ansonsten werden es in der Inselmitte verbreitet 24 Grad, an den Küsten bleibt es mit 21 bis 23 Grad aber auch nur wenig kühler. Abends und in der Nacht zieht der Himmel dann wieder verbreitet zu, es soll aber trocken bleiben.

Der Dienstag wird schon nicht mehr so schön

In der Nacht auf Dienstag sinken die Werte auf 11 bis 13 Grad. Der Dienstag wird dann aber schon nicht mehr so schön wie der Montag. Zwar schaut immer wieder die Sonne heraus, aber vor allem in der Inselmitte kann es auch vereinzelt zu Schauern kommen. Die Höchstwerte erreichen erneut 25 Grad um Sa Pobla und Pollença, aber auch in der Gegend von Llucmajor und Felanitx. Im Rest der Insel bleibt es bei 22 bis 24 Grad.

Am Mittwoch bleibt es ähnlich, es werden höchstens ein paar Regentropfen erwartet. Die Temperaturen bewegen sich in einem ähnlichen Bereich. Gegen Ende der Woche soll es, so sieht es zumindest derzeit aus, wieder durchwachsener und kühler werden. Und es soll wieder öfter regnen.