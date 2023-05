Das ist ärgerlich: Gerade erst hatten sich die Fußballspieler des TSV Sasel die Meisterschale in der Oberliga Hamburg gesichert. Und schon ist das gute Stück verschwunden. Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, feierten die Spieler am Donnerstag (11.5.) den Aufstieg in die vierte Liga im Bamboleo.

Ihre Siegertrophäe hatten sie mit in den Biergarten an der Schinkenstraße genommen. Plötzlich war sie weg. Über Facebook starteten die Spieler einen Aufruf: "Hat jemand unsere Meisterschale gesehen?" 200 Euro soll der ehrliche Finder bekommen, der das gute Stück zurückbringt. Trainer Danny Zankl betonte gegenüber der "Bild", man habe die Schale nicht verloren. "Sie wurde uns geklaut."