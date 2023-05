Die Guardia Civil auf Mallorca hat ihr Personal aufgestockt: Das neue vierbeinige Mitglied der Polizei ist Hanoi, eine vierjährige Belgische Schäferhündin (Malinois). Sie ist auf die Suche nach vermissten Personen in weiträumigen Gebieten, bei Gebäudeeinstürzen und im Meer spezialisiert. Hanoi wird gemeinsam von Hundeführern und Tauchern der Special Underwater Activities Group (GEAS) ausgebildet, um sie mit der Arbeit auf See vertraut zu machen.

Nach Angaben der Guardia Civil soll die Hündin in Katastrophengebieten eingesetzt werden, um sich an der Suche nach Opfern zu beteiligen, die unter den Trümmern verschüttet sind. Sie wird aber auch für die Ortung von Personen im Meer ausgebildet.

Die Hündin wird im Meer vor Mallorca trainiert

So trainiert Hanoi derzeit mit den GEAS-Spezialtauchern an verschiedenen Orten im Meer vor Mallorca. Dadurch soll der Instinkt des Tieres für die unmittelbare Reaktion auf Vorfälle im Wasser geschärft werden, wie etwa Verletzte in küstennahen Gebieten, die gefunden werden müssen. /bro