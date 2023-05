Die Bauarbeiten auf der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca ziehen sich weiter in die Länge. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (19.5.) berichtet hat, mussten die Bauarbeiter erneut das Werkzeug niederlegen. Grund dafür war einmal mehr die mittelalterliche Stadtmauer, die unter den Bodenplatten schlummert.

