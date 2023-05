Nichts ging mehr am Montag (22.5.) auf der Autobahn auf Mallorca zwischen Palma und Inca. Ab der Ausfahrt nach Santa Maria staute sich der Verkehr in beide Richtungen kilometerlang. Alles fing mit einem brennenden Auto an.

Gegen 14.45 Uhr fing ein Pkw Feuer, der in Richtung Palma unterwegs war. Mehrere Augenzeugen wählten den Notruf, die Feuerwehr eilte herbei. Die Flammen lenkten offenbar die Verkehrsteilnehmer auf der Gegenfahrbahn ab. Ein Auto, das mit mehr als 70 km/h unterwegs war, fuhr ein Motorrad um. Den Motorradfahrer schleuderte es gegen die Leitplanke. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases. Zwei der vier Insassen des Autos kamen in eine Privatklinik. Die Guardia Civil regelte den Verkehr, bis die Trümmer beseitigt waren. Mittlerweile hat sich der Stau aufgelöst. /rp