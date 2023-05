Die "operación nube" droht Palma de Mallorca die ganze Woche. Das Phänomen beschreibt den Ansturm der Badeurlauber auf die Stadt bei bewölktem Wetter. Das hat in der Regel volle Straßen und mangelnde Parkplätze zur Folge. Es ist derzeit aber eine gute Idee, sich eine Alternative bei Regenwetter zum Strand auszusuchen.

Schon am Montag (22.5.) wechseln sich Sonne und Wolken ab. Immer wieder kann es leicht regnen. Gen Abend tendiert es eher zu Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte von 22 Grad. Inselweit sind kaum Schwankungen zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordöstlicher Richtung. Am Abend kommt es an den Küsten zu stärkeren Böen.

Um 21.04 Uhr geht die Sonne unter. In der Nacht sinken die Temperaturen vergleichsweise wenig. Die Tiefstwerte liegen bei 14 Grad in der Inselmitte, in Palma bleibt das Thermometer bei 16 Grad stehen.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

So wird das Wetter am Dienstag

Die Sonne nimmt am Dienstag um 6.27 Uhr wieder ihre Arbeit auf, verschläft aber gewissermaßen den Tagesbeginn hinter grauen Wolken. Am Vormittag kann es regnen. Die Tropfen sind mit Saharastaub versetzt. Gewitter können nicht ausgeschlossen werden. Am Mittag lockert der Himmel auf und die Sonne zeigt sich. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 24 Grad im Süden der Insel. Wer frei hat, kann den Nachmittag am Strand verbringen. Die Wassertemperaturen liegen zwischen 19 und 20 Grad.

So wird das Wetter am Mittwoch und Donnerstag

Ab Mittwoch werden die Wetterwechsel noch häufiger. Der Morgen startet neblig. Tagsüber ist es lange grau. Besonders im Norden Mallorcas lassen sich aber ein paar Sonnenstrahlen erhaschen. Am Abend klart es dann inselweit auf.

Ähnlich geht es am Donnerstag weiter. Im Tagesverlauf zieht der Himmel zu und sorgt für ein paar Regentropfen. Am Abend kann der Regenschirm wieder weggepackt werden. Die Temperaturen bleiben konstant bei 24 Grad. Ein wirklich sonniger Tag mit wenigen Wolken ist weiterhin nicht in Sicht. /rp